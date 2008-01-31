Коалиция согласилась перемыть кости Луценко

Фракции коалиции готовы 6-7 февраля вынести на рассмотрение Верховной Рады вопрос об инциденте между министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО и мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, который произошел 18 января после заседания СНБО.

Об этом сегодня в интервью журналистам заявил народный депутат, член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

Он отметил, что в этом вопросе БЮТ и НУ-НС готовы пойти навстречу фракции Партии регионов для разблокирования работы ВР. «6-7 февраля мы готовы этот вопрос внести в повестку дня», - сказал он.

В.ПИСАРЕНКО также считает возможным создание временной следственной комиссии по этому вопросу. При этом, по его словам, без весомых оснований коалиция никогда не проголосует за отставку Ю.ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания СНБО между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ произошла драка.

21 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору выяснить все обстоятельства инцидента и в случае необходимости применить все предусмотренные законодательством меры к его участникам.

24 января заместитель прокурора Киева издал постановление о возбуждении уголовного дела по факту инцидента, который произошел 18 января по окончании заседания СНБО, когда Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ были преднамеренно нанесены легкие телесные повреждения. Дело возбуждено в отношении другого участника этого события по ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины.

В.ЮЩЕНКО посоветовал Ю.ЛУЦЕНКО обжаловать постановление прокуратуры Киева о возбуждении уголовного дела за нанесение им телесных повреждений Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что осуждает инцидент между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ. В то же время Президент считает, что из этой ситуации нужно найти «спокойный выход». По его мнению, лучше было бы, чтобы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и Ю.ЛУЦЕНКО «по-мужски поговорили» и нашли компромисс.