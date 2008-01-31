БЮТ подозревает, что регионалы готовят неприятный сюрприз

Фракция БЮТ сомневается, что 5 февраля Партия регионов разблокирует трибуну Верховной Рады и разрешит закрыть первую сессию и открыть вторую сессию парламента.

Об этом сегодня в интервью журналистам заявил народный депутат, член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, из переговоров, которые проводятся в настоящее время, пока не видно желания фракции ПР разблокировать работу ВР.

«Я думаю, что фракция Партии регионов готовит нам сюрприз и снова заблокирует трибуну», - сказал он. В связи с чем, народный депутат выразил сомнение, что председатель парламента в такой обстановке закроет первую сессию ВР и откроет вторую.

В то же время, по словам В.ПИСАРЕНКО, у коалиции нет желания силовыми методами разблокировать работу ВР, равно как и проводить заседания вне границ сессионного зала. «У нас есть в запасе варианты по разблокированию работы, но мы их пока не озвучиваем», - сказал он.