Россия использует перемирие на Донбассе для захвата новых территорий - Саакашвили

На своей странице в Facebook Саакашвили отмечает, что конфликт в Донецке и Луганске «похож как две капли воды на войну в Абхазии 1992-1993 годов».

Саакашвили подчеркивает, что тогдашний руководитель Грузинского государства Эдуард Шеварднадзе подписал 3 соглашения по перемирию, и «каждый раз Россия использовала это для перегруппировки сил и захвата новых территорий».

«Объявляя о перемирии сегодня, Путин, скорее всего, ставит перед собой 3 задачи: первоочередная задача - избежать секторальных санкций со стороны Запада, которые были бы неминуемы, если бы сейчас не было достигнуто соглашение. Вторая - Путину удалось создать новые субъекты в виде бандитов из ДНР, что позволит в будущем ссылаться на конфликт между Украиной и ДНР, а не Украиной и Россией; и третья - попытаться снизить бдительность украинского правительства, секретно усилить бандитов для нанесения решающего удара и выдворения украинских войск из Донецка и Луганска», - пишет Саакашвили.

Читайте такжеМИД приветствует выводы Совета ЕС и надеется на поддержку Россией мирного плана

Кроме того, он выразил уверенность, что руководство Украины имеет достаточно опыта, чтобы проанализировать все возможные риски и не дать Путину осуществить «план по дальнейшему расчленению и подрыву государства».