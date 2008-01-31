Семенюк намекает, что хомут на ее шею найдется и за границей

Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявляет, что после ухода c поста председателя Фонда государственного имущества Украины будет заниматься политикой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Социалистической партии Украины.

«Я социалист и буду заниматься политикой», - подчеркнула В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Она сказала, что не собирается создавать «какой-то институт приватизации», поскольку тогда ей пришлось бы быть «на побегушках у какого-нибудь олигарха, который будет это финансировать».

Она напомнила также, что возглавляет женскую организацию «Женщины за будущее детей Украины».

«А что касается работы, зарплаты, так у меня шея есть, хомут найдётся. У меня есть много предложений относительно работы, причём мои опыт и знания могут пригодиться не только в Украине», - заявила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.