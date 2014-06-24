Ночью был обстрелян блокпост сил АТО на Луганщине - Тимчук

Об этом говорится в сообщении руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука.

"По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», не смотря на вчерашнее обещание выполнять условия перемирия на Донбассе, террористы продолжают срывать мирный процесс урегулирования ситуации", - отметил эксперт. Читайте такжеРоссийские СМИ: Террористы обязуются соблюдать перемирие до 27 июня

В частности, ночью был обстрелян блокпост сил АТО в Луганской области.

Обстрел велся из автоматического стрелкового оружия.