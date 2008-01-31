Конкуренция Ющенко и Тимошенко закончится тем, что один лишится власти?

Политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что между Президентом Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО наблюдается не конфликт, а конкуренция.

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

А.ЕРМОЛАЕВ отметил, что на данный момент нет оснований говорить об открытом противостоянии между руководителями государства. По его словам, пока что обе стороны не позволяют себе откровенно конфронтационного поведения. По мнению политолога, “это не конфликт, а конкуренция”.

А.ЕРМОЛАЕВ обратил внимание, что все инициативы одной стороны встречают альтернативную инициативу другой стороны. Таким образом, конкуренция между этими двумя политическими центрами продолжается “не на углубление раскола, а на завоевание максимума”.

Вместе с тем, по словам эксперта, есть угроза, что впоследствии такие отношения могут вылиться в политическое противостояние. Тогда, считает А.ЕРМОЛАЕВ, одна из политических сил вынуждена будет отдать власть и перейти в оппозицию.