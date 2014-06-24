Европейские эксперты помогут Украине реформировать милицию

Такое решение в понедельник, 23 июня, приняли министры иностранных дел Евросоюза, передает Радио Прага.

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кэтрин Эштон отметила, что Украина сама попросила такой помощи.

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"Рабочая группа должна поделиться с украинскими коллегами своим опытом и показать, как можно более эффективно применять законы и правовые нормы в условиях демократии", - рассказала Эштон.

Группа должна начать работать летом и, предположительно, остаться в Украине на два года.