Европейские эксперты помогут Украине реформировать милицию
02:49, 24 июня 2014Политика
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Европейские эксперты будут помогать Украине с реформой милиции.
Европейские эксперты помогут Украине реформовать милицию
Такое решение в понедельник, 23 июня, приняли министры иностранных дел Евросоюза, передает Радио Прага.
Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кэтрин Эштон отметила, что Украина сама попросила такой помощи.
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"Рабочая группа должна поделиться с украинскими коллегами своим опытом и показать, как можно более эффективно применять законы и правовые нормы в условиях демократии", - рассказала Эштон.
Группа должна начать работать летом и, предположительно, остаться в Украине на два года.
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