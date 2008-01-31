Регионалы говорят, что уже уступили Яценюку все, что можно

Фракция Партии регионов выдвигает свои условия по вопросу НАТО для разблокирования работы Верховной Рады Украины.

Как заявляет заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, позиция Партии регионов относительно темы вступления в НАТО “является абсолютно понятной».

В его заявлении, размещенном на официальном сайте партии, сказано, что “мы пошли на все компромиссы, на которые только могли пойти, согласились с предложением спикера парламента по поводу того, чтобы в Верховной Раде было принято постановление, в котором бы указывалось, что действия по вступлению в НАТО в Украине могут проводиться после референдума».

По словам депутата, «мы пошли даже на то, чтобы согласиться с его формулировками. Правда, не расшифровывая их дальше, а только ограничиться первой строчкой его постановления по референдуму. Это были наши максимально возможные уступки, на которые мы шли в данном вопросе».

А.ЕФРЕМОВ заявляет, что они ждут от спикера решения - «согласен он или не согласен с нашей позицией». «Только получив четкий ответ, мы сможем принять решение о наших дальнейших действиях», - подчеркнул он.

Как сказал А.ЕФРЕМОВ, встречаясь с избирателями в областях, народные депутаты фракции Партии регионов «вернулись в Киев с еще более радикальными настроениями и заручившись поддержкой людей». «Если власть не поймет, что необходимо считаться с мнением как минимум половины граждан, то это может вылиться в массовые протесты в регионах, которые, в конечном итоге, перекинутся и на столицу нашего государства», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ. По его словам, ответственность же за развитие дальнейших событий «будет нести власть, которая не хочет считаться с мнением народа».

Фракция Партии регионов также требует «прозрачного принятия решения по вопросу референдума по НАТО на заседании Кабинета Министров». «Мы против кулуарности, как это было сделано при подписании письма о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в НАТО Президентом, премьер-министром и спикером», - сказано в заявлении.