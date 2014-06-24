Президент частично изменил состав СНБО

Об этом идет речь в Указе №549/2014, размещенного на сайте главы государства.

Согласно части четвертой статьи 107 Конституции Украины документом в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины введены: Председатель НБУ Валерия Гонтарева, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, начальник Генштаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Михаил Куцин.

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"Утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Ярему Виталия Григорьевича - Генерального прокурора Украины (по согласию)", - говорится в Указе.

Также Порошенко вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины экс-главу МИД Украины Андрея Дещицу, экс-главу НБК Степана Кубива и экс-главу ГПУ Олега Махницького.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.