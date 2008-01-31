В НУ-НС не поняли юмора Тимошенко

Блок “Наша Украина – Народная самооборона” будет требовать от премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО объяснений относительно ее заявления о возможности коалиции БЮТ с Партией регионов.

Об этом заявил председатель Политсовета блока «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе блока

По его словам, на заседании Совета коалиции 5 февраля НУ-НС обязательно поставит перед партнерами вопрос об интервью, которое лидер БЮТ дала телеканалу «Евроньюс» во время недавнего визита в Брюссель.

«Как наш блок, так и БЮТ гарантировали своим избирателям, что мы создадим коалицию демократических сил, и что участие в такой коалиции регионалов и коммунистов невозможно ни при каких обстоятельствах. Этот постулат записан в нашем коалиционном соглашении и без его соблюдения демократическое продвижение Украины невозможно», - заявил лидер НУ-НС.

«Создание любой из наших фракций коалиции с регионалами означало бы разрушение демократической коалиции, даже если Партия регионов и согласится на какие-то 20 пунктов премьер-министра», - заявил В.КИРИЛЕНКО, отметив, что ему лично неизвестно, что это за пункты.

«Наш блок никогда не выступит инициатором развала демократической коалиции или создания коалиции с регионалами, и мы будем требовать от БЮТ такой же позиции», - заявил В.КИРИЛЕНКО. «Каждый, кто действительно хочет добра Украине, давно понял простую истину - демократические силы могут достичь успеха и вывести страну на новый уровень лишь тогда, когда они будут работать вместе», - подчеркнул лидер НУ-НС.

Как сообщал УНИАН, 30 января ряд СМИ распространили информацию о том, что премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО в интервью телеканалу “Евроньюс” не исключила возможного объединения БЮТ и Партии регионов в одной коалиции.

На вопрос, может ли такое произойти, Ю.ТИМОШЕНКО якобы ответила: “Может, но на условиях нашей команды”.

"Наши условия – это введение 20 пунктов детенизации политики и экономики. Если Партия регионов на это готова – то welcome! Как говорят, добро пожаловать!", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что "судя по последним действиям, которые (они) Партия регионов делала при власти, к прозрачным условиям жизни не готовы как клановый бизнес, так политики".

"Поэтому мы с ними выстраиваем сотрудничество, но по европейским стандартам, как власть и оппозиция", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Позже в комментарии журналистам Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что готова сотрудничать с Партией регионов лишь как с оппозиционной политической силой. Премьер отметила, что она всегда была последовательной в своих действиях. “Я как руководитель правительства и блока буду сотрудничать с Партией регионов как власть и оппозиция”, – сказала она. При этом Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что правящая коалиция уже давно инициировала дискуссию относительно принятия закона об оппозиции, а также относительно принятия законодательных норм, которые бы позволили сделать Счетную палату эффективным контролирующим механизмом в руках оппозиции.

В свою очередь, пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА подчеркнула, что в интервью Ю.ТИМОШЕНКО «Евроньюс» не говорилось о фактах, изложенных в заявлении Партии регионов. Заявление о возможной коалиции было сделано в шутку, учитывая, что требования, которые были названы, Партия регионов выполнить не сможет, отметила М.СОРОКА.