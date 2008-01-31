Ющенко проведет заседание СНБО

В пятницу, 1 февраля, в 14.30 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на заседании планируется рассмотреть вопросы, связанные с безопасностью ядерной энергетики государства, а также стабилизацией финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины» и ситуацией на рынке природного газа.

Речь пойдет также о состоянии выполнения решения СНБОУ о мерах по предупреждению и нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере администрирования НДС.