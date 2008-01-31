Ющенко назначит своего человека контролировать выплаты Тимошенко

Александр Морозов заявляет, что ему предложено возглавить совет Ощадбанка.

Об этом он сообщил "Украинской правде" в четверг.

"В связи с ротацией членов Набсовета мне предложено возглавить Совет Банка. Сейчас я ожидаю совещания у президента по вопросам развития Банка", - сказал он.

"Я не претендую на должность Председателя Правления и считаю, что кандидатура на эту должность должна быть предложена Правительством", - подчеркнул Морозов.

В то же время он подчеркнул, что согласен с тем, что замена Председателя Правления может вызвать панику среди вкладчиков и поэтому нужно быть очень осторожным (необходимо с особой осторожностью решать этот вопрос).

"Лучший вариант, чтобы не допускать паники, это согласованные действия президента и премьера", - подчеркнул он.

"Выплаты вкладов, безусловно, важнейший проект, но сегодня Банк практически выведен с рынка, на радость конкурентам. Конкуренция на банковском рынке очень высокая и возвращать утраченные рыночные позиции сложно", - добавил он.

Говоря о проверках деятельности банка Контрольно-ревизионным управлением, по результатам которых президент начал требовать увольнения главы правления Анатолия Гулея он сказал:

"Замечания у проверяющих были, и они достаточно серьезные, однако, при слаженной работе Правления и Наблюдательного совета Банка, устранимы".