Украина имеет все основания провести одностороннюю демаркацию границы с РФ - Дещица

Об этом Дещица сказал в интервью УНИАН.

По его словам, на протяжении нескольких лет стороны не могли делимитировать границу, а затем начать демаркацию. «Но то была сознательная политика и России, и, в известной мере, предыдущих правительств Украины. Например, была создана украинско-российская комиссия по демаркации границы, однако она в действительности существует только на бумаге», - сказал он.

Дещица отметил, что в феврале этого года должно было состояться заседание комиссии по демаркации границы, но Россия его отменила. По его словам, у российской стороны не было никакого желания проводить демаркацию границы.

Читайте такжеПосле аннексии Крыма Россия "вспомнила" о законах при демаркации границы

«Но если у российской стороны нет такого желания, то мы должны сделать это со своей стороны. В той ситуации, которую мы сейчас имеем, мы не можем позволить себе держать это решение на бумаге. На практике мы имеем все основания - и юридические, и финансовые, и организационные, - чтобы провести демаркацию со своей стороны», - сказал Дещица.

Он отметил, что примеры односторонней демаркации границы существуют уже в современной истории, в частности, между Россией и Эстонией, где демаркация проходила в одностороннем порядке. «Конечно, Россия нас будет за это критиковать, будет не соглашаться. Кажется, они уже сделали соответствующее заявление о том, что не будут признавать демаркацию. Но у нас есть все основания это сделать, и мы должны это довести до конца», - добавил Дещица.

Полную версию интервью читайте на сайте УНИАН.