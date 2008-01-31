Червоненко согласился на то, чтобы его прослушивали

Председатель Национального Агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года Евгений ЧЕРВОНЕНКО убежден, что возглавляемая им структура должна принимать участие в отборе инвесторов для подготовки инфраструктуры чемпионата.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Е.ЧЕРВОНЕНКО, "Агентство должно стать инструментом принятия и выработки решений", кроме того, "Агентство должно принимать участие в отборе инвесторов, но не само, а с ведущими консультантами". При этом он объяснил, что возглавляемая им структура будет настаивать на привлечении "ведущих финансовых консультантов в роли советников".

В этом контексте Е.ЧЕРВОНЕНКО также выразил убеждение, что для подготовки к чемпионату Агентству "должны быть предоставлены специальные полномочия". Кроме того, он убежден в необходимости пересмотра механизмов бюджетного финансирования подготовки к Евро-2012, в частности в том, что агентство должно быть главным распорядителем средств и иметь контролирующие функции.

В то же время он заверил, что не ставит целью "касаться денег", а для подкрепления своих слов согласился на то, чтобы в случае необходимости лично его жестко контролировали и, если возникнет желание, прослушивали.

"Государственные средства должны идти исключительно на подготовку!" - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.