Госпогранслужба осуществляет перевод системы логистики к условиям боевых действий

16:12, 23 июня 2014
Политика
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Государственная пограничная служба Украины осуществляет перевод системы логистики для всестороннего обеспечения частей и подразделений к условиям боевых действий.

Прикордонники змінюють систему логістики для забезпечення бойових частин / УНІАН

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы, для этого на местах проведения активных действий и дислокации подразделений созданы оперативные штабы материально-технического обеспечения, которые осуществляют оперативное и своевременное обеспечение подразделений материальными средствами. Для более быстрой доставки имущества в подразделения процесс закупки необходимого проводится на местах.

На сегодняшний день уже выполнен значительный объем работ по комплектованию, вооружению, обеспечению боевой подготовки мобильных и оперативно-боевых застав для усиления ими обороны восточной границы, говорится в сообщении.

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Активизировано обеспечение пограничников бронежилетами, шлемами, продуктами питания и другим имуществом.

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