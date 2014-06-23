Госпогранслужба осуществляет перевод системы логистики к условиям боевых действий

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы, для этого на местах проведения активных действий и дислокации подразделений созданы оперативные штабы материально-технического обеспечения, которые осуществляют оперативное и своевременное обеспечение подразделений материальными средствами. Для более быстрой доставки имущества в подразделения процесс закупки необходимого проводится на местах.

На сегодняшний день уже выполнен значительный объем работ по комплектованию, вооружению, обеспечению боевой подготовки мобильных и оперативно-боевых застав для усиления ими обороны восточной границы, говорится в сообщении.

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Активизировано обеспечение пограничников бронежилетами, шлемами, продуктами питания и другим имуществом.