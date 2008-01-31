Тендерная палата предложила Ющенко ликвидировать Федерацию профсоюзов

Тендерная палата Украины обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с инициативой ликвидировать Федерацию профсоюзов Украины за неэффективное выполнение поставленных перед ней задач.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТПУ.

На сегодняшний день, отмечает Тендерная палата, деятельность ФПУ свелась “к разбазариванию имущества, которое находится в ее ведении”. “Так, чуть ли не ежемесячно в СМИ появляется информация о незаконном переводе «за копейки» санаториев в частную собственность и причастности к этому Федерации профсоюзов Украины”, говорится в сообщении.

Фактически, считают в ТПУ, Федерация исполняет “фиктивную роль в защите прав рядовых членов профсоюза”.

Кроме того, у Тендерной палаты вызывает удивление инициатива Федерации относительно ликвидации ТПУ как органа общественного контроля над расходованием государственных средств, “ведь профсоюзы не являются субъектом рынка государственных закупок, то есть не имеют отношения к этой сфере”.

“Все это смахивает на заказ со стороны недовольных активизацией деятельности Тендерной палаты на пути разоблачения и обнародования через средства массовой информации фактов злоупотреблений государственными средствами”, отмечается в сообщении ТПУ.

Тендерная палата, напоминает пресс-служба, на протяжении месяца сообщила о разворовывании государственных средств при проведении тендерных процедур на несколько миллиардов гривень. Соответствующие материалы переданы правоохранительным органам и руководству страны. “Так, лишь в последнее время сообщалось о нарушении при использовании государственных средств в системе Минтранса (4,4 млрд. грн.), НАК «Нафтогаз» (4,6 млрд. грн.), в Днепропетровской области (12,5 млн. грн.), при закупке металла и металлических изделий (100 млн. грн.)”, отмечается в сообщении ТПУ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины сегодня, 31 января, заявил, что поддерживает инициативу относительно ликвидации Тендерной палаты. Об этом он сказал на встрече с профсоюзами.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что внес в парламент проект закона о государственных закупках. В данном документе предлагается оставить Тендерную палату как общественный орган. В то же время, В.ЮЩЕНКО, по его словам, слышит от деловых кругов, профсоюзных представителей мнение, что Тендерную палату стоило бы отменить вообще. «Теперь я поддерживаю эту позицию», - сказал Президент.