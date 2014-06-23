Политолог объяснил, чем будут руководствоваться избиратели на выборах в Раду

Об этом в интервью каналу «24» заявил эксперт Школы политической аналитики при НаУКМА Петр Бурковский.

«Майдан был революцией «свободы против» - против коррупции, против тирании. Следующие парламентские выборы тоже будут выбором против. Это означает, что люди не будут ориентироваться на лидеров партий, поскольку этот фактор уже во многом себя дискредитировал. Избиратели будут смотреть на то, носителями какой идеологии эти лидеры являются: они националисты, правые или левые? То есть, какие у них взгляды на важнейшие вопросы развития украинского государства и экономики», - заявил эксперт.

По мнению Бурковского, последние события в стране серьезно изменили политический ландшафт

«У нас сейчас складывается очень интересная ситуация, когда левый политический фланг разрушен. Никаких представителей партий левого толка сейчас на горизонте не видно. Компартия полностью себя дискредитировала сотрудничеством с Россией и сепаратистами. Тогда как на правом фланге у нас остается идеологическая сила - партия «Свобода». Я думаю, что, как и на парламентских выборах 2012 года, «Свобода» будет и дальше получать голоса благодаря своей идеологической устойчивости», - считает Бурковский.