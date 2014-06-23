ГПСУ опровергла дезинформацию, что украинские пограничники попросили убежища в РФ
10:27, 23 июня 2014Политика
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Распространенное в российских средствах массовой информации сообщение о том, что якобы 15 украинских пограничников попросили убежища в России из-за репрессий со стороны «Правого сектора», не соответствует действительности.
Российские СМИ запустили дезинформацию о украинских пограничников / dpsu.gov.ua
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.
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«Это откровенная ложь и очередная провокация, направленная на дестабилизацию обстановки в регионе. Подчеркиваем, что все без исключения пограничники, которые 21 июня во время вооруженного столкновения с террористами в пункте пропуска «Изварино» (Луганская область) были вынуждены с боем отступить на российскую территорию в пункт пропуска «Донецк», вернулись в Украину через другой пункт пропуска и снова приступили к охране государственной границы Украины», - отметили в Госпогранслужбе.
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