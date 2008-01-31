Газпром не будет против, если Тимошенко разберется с РосУкрЭнерго?

«Коррумпированная, бесцеремонно действующая, компания "Росукрэнерго", которая является посредником между Россией и Украиной, должна быть ликвидирована», - заявила премьер-министр Юлия Тимошенко в интервью немецкому изданию «Франкфуртер Альгемайне», перевод размещен на сайте Инопресса.

«Российский газовый монополист "Газпром" недавно дал понять, что он не против устранения этого посредника и готов заключить с Украиной соглашение на прямые поставки», - уточнила Тимошенко.

В то же время, премьер признала, что и к самому Газпрому у нее есть претензии. И в первую очередь Тимошенко не намерена отказываться от неоднократно озвученной ею позицией относительно увеличения стоимости транзита российского газа по территории Украины. «Начиная с 2006 года Россия подняла цены на газ в 3,5 раза. С другой стороны, цены на транзит, которые Россия платит за свой экспорт в Центральную Европу, остались почти без изменений. Мы не должны придерживаться двойных стандартов, - заявила премьер. - Если уж Россия хочет установить рыночные цены, то они должны распространяться на все товары и услуги – в том числе и на транзит и хранение газа в наших хранилищах».

Корреспондент издания уточнил, не приведет ли такая позиция Тимошенко (в случае, если российская сторона согласится на увеличение стоимости транзита) к подорожанию российского газа для Европы, с учетом возросших затрат на транспортировку.

«На эти вопросы должен отвечать рынок, а не политика, - заявила Тимошенко. - Но в любом случае я думаю, что страны ЕС заинтересованы в долгосрочной политике ценообразования. Рыночная цена на газ, который Россия поставляет в Украину, должна соответствовать цене на газ на границе с ЕС – за вычетом расходов на транзит по этой стране. В настоящее время мы приближаемся к этому уровню».