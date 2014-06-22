Путин обрадовался "предварительным контактам" Медведчука в Донецке и Луганске - Песков



Как передает РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Путин приветствует информацию о начале предварительных контактов Виктора Медведчука в Донецке и Луганске. Медведчук, как известно, является лидером общественного движения ”Украинский выбор”, последовательно поддерживает идею федерализации Украины. Одновременно он пользуется уважением в Киеве, с ним знакомы и на Западе», - сказал Песков.

СМИ сообщает, что в ходе переговоров с представителями ДНР Медведчук получил согласие на встречу с миссией ОБСЕ по налаживанию диалога между Киевом и юго-востоком Украины, которую РФ поддерживает на уровне посла.

«Президент России уже неоднократно заявлял о том, что урегулирование кризиса в Украине возможно только через мирный диалог и учет интересов восточных регионов страны», - подчеркнул Песков.