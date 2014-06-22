В Харькове произошло столкновение между активистами Евромайдана и милицией

Участники вече держали национальные флаги, флаги крымско-татарского народа, а также скандировали «Путин-вон», «Слава Украине. Героям слава» и пели известную фанатскую песню про президента России Владимира Путина.

Они требовали люстрации, привлечения к ответственности экс-руководителя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова и донецкого олигарха Рината Ахметова, «потворствующих сепаратизму».

Кроме этого, одним из главных требований участников вече было признать Компартию Украины «террористической организацией».

«С 18 июня есть очевидные доказательства в том, что Коммунистическая партия является террористической организацией. Потому что вся фракция и вся организация Компартии Луганской области открыто перешла на сторону террористов, вошла в состав террористической организации - так называемой ЛНВ. Это прямое доказательство. Если одна из областных организаций перешла на сторону террористов, значит вся организация - примерно такая же», - подчеркнул один из координаторов Евромайдана Игорь Рассоха.

Читайте такжеВ Харькове провели совместное шествие коммунисты и русские националистыОн отметил, что харьковский Евромайдан подаст запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку действиям Компартии Украины.

Розсоха отметил, что евромайдановцы хотят выяснить в прокуратуре информацию о ходе расследования уголовного производства в отношении харьковского городского председателя Геннадия Кернеса.

Участники вече также требовали запретить проводить в Харькове «собрание сепаратистов» на площади Свободы.

Под конец собрания наиболее радикально настроенная часть высказалась за то, чтобы пройти пешим шествием на площадь Свободы, где остаются сторонники Антимайдану.

Розсоха назвал эти призывы провокацией против Евромайдана и правоохранителей, которые должны обеспечивать общественный порядок. Он призвал людей остаться на площади Конституции. Несмотря на это, несколько сотен участников вече отправились по улице Сумской в сторону площади Свободы.

Они сначала шли по улице Сумской, затем, чтобы обойти кордон милиции, пошли через парк им.Шевченко.

Агрессивно настроенные активисты Евромайдана пытались прорвать кордон милиции возле одного из выходов станции метро «Университет». Правоохранители, чтобы остановить толпу, применили резиновые дубинки. Несколько участников шествия, которые провоцировали толпу, задержаны милицией.

На площади Свободы, по последней информации, активистов Антимайдана уже нет.

Стычка евромайдановцев с правоохранителями продолжается.