Тимошенко сказала, без чего она не видит нормального развития страны

Правительство планирует корректировать государственный бюджет на 2008 год с учетом мнений и предложений Национальной академии наук Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня, выступая на расширенном заседании бюро президиума НАН Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО предложила ученым согласовать ряд приоритетных научных разработок, для реализации которых впоследствии будут приняты государственные программы.

Премьер выразила пожелание провести вместе с ключевыми министрами встречу с членом президиума НАН Украины Владимиром СЕМИНОЖЕНКО, чтобы сбалансировать программу развития Украины, учитывая позиции правительства и ученых.

Также она предложила ученым для более тесного сотрудничества между правительством и НАН Украины в плане обмена информацией поддерживать постоянную связь с министром экономики Богданом ДАНИЛИШИНЫМ.

“Я не вижу нормального, динамичного развития страны без объединения возможностей науки с возможностями исполнительной власти”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.