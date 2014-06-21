Политики рассказали, почему в Партии развития Украины не будет одного лидера

Об этом заявил Председатель национального исполкома Партии развития Украины Сергей Ларин, отвечая на вопросы журналистов после съезда политической силы в субботу, 21 июня.

Об этом сообщают в пресс-службе партии.

«События последних месяцев стало большим вызовом для Украины. К сожалению, много людей, которые были при власти, так и не поняли что произошло. Поэтому в Украине существует спрос на новые политические силы. И сегодня мы начали строительство новой партии на кардинально иных принципах по сравнению с другими политическими силами», - сказал политик.

«Например, мы против того, чтобы в партии существовал «вождизм», чтобы не было одного лидера, который вел бы за собой всех партийцев куда ему угодно. Наш устав этого не предусматривает. Для этого в партии имеется несколько руководящих структур – национальный комитет, который возглавил Юрий Мирошниченко, национальный исполком, которым руковожу я, и политсовет Партии развития Украины. Эти три звена и будут определять политику партии», - сообщил Сергей Ларин.

Также он добавил, что уставом предусмотрено проведение праймериз среди однопартийцев.

«Местные партийные руководители, кандидаты в депутаты, мэры, прежде чем быть утвержденными от нашей партии, должны пройти праймериз. И только получив поддержку, их кандидатуры будут утверждаться высшим органом», - подчеркнул Председатель исполкома Партии развития Украины.

«Мы определили для себя основные принципы. Это мир в стране, единство Украины, борьба с коррупцией и экономическое процветание нашего государства. И над этим мы будем работать», - подытожил Сергей Ларин.