Тимошенко в Брюсселе то ли пошутила, то ли её не так поняли

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что демократическая коалиция может вести переговоры с Партией регионов, однако исключительно как оппозиционной политической силой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам, комментируя заявление Партии регионов о якобы изменениях в риторике лидера БЮТ и главы правительства, озвученных в интервью телеканалу "Евроньюс" (относительно возможности объединиться в коалицию с Партией регионов).

«Иногда политические силы принимают желаемое, искренне желаемое за реальность, и поэтому Партия регионов, мне кажется, просто не дослушала до конца мое интервью, где я четко сказала, что демократическая коалиция сильная, мощная и она будет работать эффективно. И мы как демократическая коалиция и как демократическая власть готовы сесть с Партией регионов за стол переговоров о том, как предоставить оппозиции все без исключения инструменты контроля за властью. Мы как власть открываемся для контроля парламентской оппозиции, а Партия регионов вместо абсолютно непродуктивного блокирования, потому что непонятно, какие требования они выдвигают, мне кажется, должна перейти к этапу выполнения своих оппозиционных функций, то есть, проводить тщательный контроль за действиями власти, за каждым ее шагом, за каждым финансовым потоком, за работой каждого министерства и ведомства, в том числе и государственных корпораций. И действительно, в этом Партия регионов является союзником», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что верит в единство демократической коалиции и в единство Президента, правительства и парламентского большинства.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что сегодня нужно «не разговаривать, а садиться и согласовывать закон об оппозиции с очень широкими правами, обсуждать изменения к закону о Счетной палате, которые позволят контролировать использование государственных средств, - а не заниматься отдыхом». «Верховная Рада не вышла из отдыха после Нового года ни на один день. Позорное сегодня явление в парламенте…», - добавила она.

В свою очередь, пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА подчеркнула, что в интервью Ю.ТИМОШЕНКО «Евроньюс» не говорилось о фактах, изложенных в заявлении Партии регионов. Заявление о возможной коалиции было сделано в шутку, учитывая, что требования, которые были названы, Партия регионов выполнить не сможет, отметила М.СОРОКА.

Как сообщал УНИАН, 30 января ряд СМИ распространили информацию о том, что премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО в интервью телеканалу “Евроньюс” не исключила возможного объединения БЮТ и Партии регионов в одной коалиции.

На вопрос, может ли такое произойти, Ю.ТИМОШЕНКО якобы ответила: “Может, но на условиях нашей команды”.

В то же время, в эфирном варианте интервью на “Евроньюс” такого вопроса не прозвучало.

В свою очередь Партия регионов прокомментировала слова Ю.ТИМОШЕНКО, которые она произнесла якобы в интервью “Евроньюсу”. “Это изменение в риторике лидера БЮТ и главы правительства объясняется не столько готовностью пересмотреть подходы к формированию парламентского большинства, сколько критичностью ситуации, которая складывается в так называемой коалиции демократических сил. Сегодня не нужно быть посвященным в тонкости отношений между коалициантами, чтобы понимать: парламентское большинство оказалось недееспособным. Тем самым подтвердилось предостережение Партии регионов, что игнорирование позиции нашей политической силы при формировании коалиции, а соответственно и правительства, приведет к параличу работы Верховной Рады и исполнительной ветви власти”, - считает Партия регионов.