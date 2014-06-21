Украина требует от РФ назвать цели военной активности вблизи границы - МИД

Украина требует от России назвать цель скопления военных и техники вблизи украинской границы.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Согласно документу, на протяжении последних дней в приграничных с Украиной районах России наблюдается заметное увеличение концентрации живой силы и военной техники ВС РФ. Факт увеличения численности российской группировки вблизи границ Украины 19 июня 2014 года подтвердил министр обороны России Сергей Шойгу.

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«Проведение соседним государством указанных мероприятий военной деятельности с неопределенными задачами не способствует нормализации ситуации в Украине и реализации мирных инициатив руководства нашего государства», - отметили в МИД.

В МИД подчеркнули, что продолжающаяся концентрация вооруженных сил России и их повышенная активность вблизи границ Украины вызывает особую обеспокоенность на фоне многочисленных подтвержденных фактов поставок со смежной территории вооружения и военной техники террористам, которые действуют в Донецкой и Луганской областях, включая боевые танки, реактивные системы залпового огня, ПЗРК и минометы.

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«Учитывая изложенное, Украина… обратилась по каналам связи ОБСЕ к Российской Федерации с требованием официально разъяснить цели, а также сообщить количество и типы привлеченных в них сил и средств», - резюмировали в МИД.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 июня, президент Украины Петр Порошенко подписал приказ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июня 2014 года «О Плане президента Украины по мирному урегулированию ситуации в восточных регионах Украины». План состоит из 15 шагов и предусматривает гарантии безопасности, освобождение от уголовной ответственности тех, кто сложил оружие и не совершил тяжких преступлений, а также освобождение заложников.

План введен с 22.00 20 июня по 22.00 27 июня 2014 года.

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Сегодня, 21 июня, президент России Владимир Путин привел в полную боевую готовность войска Центрального военного округа с целью провести внезапную комплексную проверку боевой готовности всех его воинских частей.

Со слов главы военного ведомства Сергея Шойгу, проверка пройдет с 21 по 28 июня. К ней будет привлечено свыше 65 тыс. личного состава, около 5,5 тыс. единиц вооружения и техники, более 180 самолетов и около 60 вертолетов.