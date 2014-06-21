Путин обманул Запад и только начинает войну против Украины - Daily Beast

Об этом сегодня пишет редактор The Interpreter Майкл Вейсс на страницах The Daily Beast, который советует забыть о заявлениях, что Россия "сворачивает свою кампанию против Украины", сообщает ТСН.

"Кремль открыто наращивал поддержку террористов в Донецке и Луганске. Он также перекрыл Украине газ, а теперь передислоцирует войска обратно к украинским границам через неделю после их отвода", - пишет автор статьи.

Вейсс добавляет, что Россия ведет против Украины "войну на дистанционном управлении". Для этого она маскирует свои действия с помощью дезинформации, которая позволяет правдоподобно отрицать свою причастность.

"Но иногда маска сползает, и это случилось 12 июня, когда украинское правительство заявило, что три российских танка Т-64 и несколько бронемашин зашли на территорию Украины", - пишет автор.

Россия "скрыла следы" под пропагандой, заявив, что это были захваченные террористами украинские танки. Но эта версия не соответствует действительности, потому что если бы это произошло, Киев бы первым заявил, что боевики захватили бронетехнику, как он это делал на протяжении всей АТО.

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"Россия до сих пор держит на складах много Т-64 в качестве резерва. Кроме того, на спутниковых снимках НАТО показано, что 10 июня десять основных боевых танков были размещены с другой стороны границы с Донецкой областью в Ростове-на-Дону", - пишет обозреватель.

Он также отметил, что есть информация о том, что 17 июня самопровозглашенный премьер так называемой ДНР поблагодарил Россию за "постоянный поток добровольцев".

Еще одним моментом, который по мнению автора означает, что теперь Путин будет действовать активнее против Украины, является то, что боевики из батальона "Восток" захватили штаб-квартиру самопровозглашенной ДНР.

"Возможно, это указывает, что в Москве началось нетерпение из-за дилетантства своих марионеток на Востоке Украины, и она отдала дело в руки закаленных в боях "профессионалов"", - говорится в статье.

Автор также подчеркивает, важно не только то, что объявляет кремлевская пропаганда, а и то, что она умалчивает.

Например, МИД России очень громко и со скандалом критиковал пикет российского посольства в Киеве, во время которого никто не погиб. Но при этом Москва ни слова не сказала о сбитом "ИЛ-76", в котором погибли 49 украинских солдат.

Кроме того, пишет Вейсс, Россия снова начала стягивать свои войска к границам Украины.

"Не случайно, что российские силы возвращаются к границ в тот момент, когда Украина, похоже, достигла успехов на войне", - говорится в статье.

По мнению автора, отвод войск России было лишь временным маневром для того, чтобы уменьшить давление Запада и усилить своих террористов в Украине.