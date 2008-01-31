Пискун заявляет, что он - Генпрокурор

Депутат от Партии регионов Святослав Пискун намерен подавать в суд с целью возобновления на должности генпрокурора.

Об этом он рассказал в комментарии "Украинской правде".

По словам Пискуна, такое основание у него появилась после признания Конституционным Судом закона об особенностях увольнения с должностей лиц, которые совмещают депутатский мандат с другими видами деятельности, неконституционным.

Пискун отметил, что таким образом указ президента Виктора Ющенко о его увольнении с должности генпрокурора в мае 2007 года является неконституционным, поскольку причиной его увольнения было именно совместительство.

"Я доволен, что такие решение Конституционный суд принял. Теперь всем понятно, что президент издал неконституционный указ. Сейчас у меня есть все основания подавать в суд, и скоро у нас будет два генеральных прокурора", - сказал он.

На вопрос, как он собирается решать вопрос с нынешним генпрокурором Александром Медведько, Пискун ответил:

"Мы решим вопрос с Медведько. Мы с ним сядем, поговорим, или у президента, или так, кто у нас будет генпрокурором. Но кто-то из нас должен уйти".

Как известно, Пискун был генпрокурором трижды - с 6 июля 2002 года по 10.2003 г., с 10 декабря 2004 г. по 14 октября 2005, с 26 апреля 2007 г. по 24 мая 2007.

Последний раз Ющенко уволил Пискуна в связи с совмещением государственной должности со статусом народного депутата.