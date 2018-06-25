Украинский интерес. Третья газовая, мирный план и вызовы для Климкина



Третья российско-украинская газовая война имеет свои особенности. Во-первых, она началась летом, а не в разгар зимы, что позволяет участникам противостояния варьировать тактику. Во-вторых, сопровождается глобальным ухудшением отношений между Киевом и Москвой, на фоне которого энергетическое противостояние играет новыми гранями. В-третьих, Европейский Союз на этот раз не поддерживает Россию, а симпатизирует Украине.

«Газпром» действует по уже отработанной схеме: остановлены поставки газа для Украины, выставлен счет с астрономической суммой, создан оперативный штаб для контроля над транзитом энергоресурсов в Европу. Правда, российская энергетическая монополия сумела обогнать «Нефтегаз Украины» по пути в Стокгольмский арбитраж, но скорого решения этого масштабного спора ожидать не стоит. Еще одна новация, к которой весьма вероятно имеет отношение российская сторона – взрыв на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Полтавской области, оперативно освещенный российскими пропагандистами. В Москве успели заявить, что не исключают новых аварий, хотя до последнего времени украинская ГТС не давала оснований сомневаться в своей надежности.

Украинская власть на этот раз заняла решительную позицию. Арсений Яценюк не только призывает к «большому реверсу» из Европы, но и требует от парламента обеспечить условия для введения чрезвычайного положения в энергетике и создать предпосылки для участия ЕС и США в управлении украинской газотранспортной системой. Свое решение по этому вопросу парламентарии примут уже в июле, но тональности заявлений Кабинета Министров обнадеживает.

Верховная Рада утвердила Павла Климкина на посту министра иностранных дел. К профессиональным качествам нового шефа дипломатического ведомства у парламентариев вряд ли могут быть претензии, а обвинять его в том, что родился в Курске, могут скорее местечковые политики, чудом поднявшиеся на общенациональный уровень. Перед Климкиным стоят непростые задачи, приоритетными среди которых министр назвал евроинтеграцию и реализацию мирного плана Порошенко для востока Украины. От себя добавлю еще и необходимость быстрого назначения новых дипломатических представителей в ведущих столицах мира, ведь за последних три месяца по посольскому корпусу прокатилась волна принудительных отставок. Предшественник Климкина на посту министра, обладатель самого яркого вокала среди украинских дипломатов, Андрей Дещица тоже поедет послом в одну из ведущих стран мира.

Мирный план Петра Порошенко стал предметом обсуждения украинского и российского президентов и министров иностранных дел наших стран. С одной стороны, ситуация выглядит сюрреалистической, поскольку через неконтролируемые участки границы продолжается перебрасывание в Украину живой силы и техники, ведущих боевые действия против украинских силовиков. С другой – Украине необходимо продемонстрировать стремление к миру, и Порошенко отлично понимает. Недельная пауза в наступательных действиях силовиков, заблокировавших Славянск и близких к восстановлению контроля над границе, названная «прекращением огня» - не только символический жест, но и попытка подтолкнуть Запад к более решительным действиям в отношении России. Та, как известно, на официальном уровне открещивается от поддержки боевиков на востоке Украины, но продолжает получать из нашей страны многочисленные «грузы 200».