Кто сотворит чудо украинской экономики: Тимошенко или Госкомстат?

Январь подходит к концу, и в начале февраля Госкомстат начнет публиковать первую в этом году официальную статистику. Если в январе-феврале отчетность еще будет носить несколько инерционный характер и будет бросаться в глаза штампик от предыдущего правительства, то чем дальше в весну, тем больше ежедневная информация на сайте Госкомстата и, меньшей мерой, Казначейства будет давать ответ на ряд сакраментальных вопросов. Несомненно, наиболее дискуссионным из них будет инфляционный спор. Разведут ли руками от своей беспомощности и от своего вопиющего незнания украинских реалий экономисты всех сортов, которые сегодня наперегонки убеждают, что выплата сбережений – это разгон инфляционного реактора? Заставит ли их статистика признать, что Ю.В. таки права и что в экономике таки случается чудо, если у нее ретивый кормчий с мудрыми советниками? Посыплют ли седые головы пеплом при всем честном народе?

Впрочем, январская статистика уже начала заполнять информационное пространство. Средний размер пенсии в январе по сравнению с прошлогодним декабрем вырос на 27 процентов и составил 750 гривен в противовес 590 гривнам месяц тому назад. Ежемесячные расходы Пенсионного Фонда выросли на 2 миллиарда гривен. Это наибольшее повышение пенсий со времен их резкого сентябрьского пересмотра в 2004 году, спровоцированного президентскими гонками.

Какие еще откровения можно ожидать от статистики?

Уровень наполняемости бюджета. В январе он традиционно похмельно-хаотический, и плановая роспись еще подлежит корректировке (а если очень нужно, то и подгонке под необходимый результат, как это неоднократно случалось в прошлом). И все же шила в мешке не утаишь, если дела пойдут плохо. В случае недовыполнения плановых показателей самое весомое оправдание у таможни – неповиновение польских коллег парализовало товаропотоки и поступления от таможенных налогов и сборов. С другой стороны, ограничение вексельных расчетов может компенсировать недобор.

У налоговой эти два последних дня месяца тоже жатва – до поставленной планки нужно дотянуть любой ценой, а желательно и перескочить. Впрочем, в случае недовыполнения плановых показателей у фискалов также есть на кого списать – на возмещение НДС. Напуганные распоряжениям Кабмина о проверке налоговых инспекций на предмет старательного возмещения НДС, налоговики едва ли не наперегонки ринулись возвращать минусовое сальдо плательщикам. Впрочем, щедроты и либерализм ГНАУ в возмещении НДС долго продолжаться не могут, поскольку дальше может возникнуть ситуация, при которой «кидайте, батьку, торгувати, бо нічим вже здачі давати». Тем более, что над фискальными органами дамокловым мечом висит установка Ю.В. – вдвое увеличить в этом году налоговые поступления в бюджет.

Главное, чтоб в этой погоне за поступлениями (главная цель которых – сделать возможным экспоненциальный рост соцвыплат) фискалы не доходили до абсурда. Как в Беларуси, где на таможне сябры должны платить в бюджет за каждый килограмм багажа свыше 25 кг. А впрочем, как вы охарактеризуете информацию, которая несправедливо осталась незамеченной? Зоркие столичные налоговики уже выставили многотысячные счета владельцам вилл и коттеджей, которые сдавали их на новогодние праздники и скрыли доходы от казны. Если это не абсурд, то абсурд light. Не в том смысле, что это противозаконно или этого не нужно делать, а в том, что такие порывы выглядят как-то неорганично-придурковатыми на фоне того, как налоговая облагает (или скорее – не замечает) налогом т.н. пассивные доходы.

Инфляция. Кривая индекса потребительских цен в январе, пойдет ли она вниз или опять начнет подниматься, воспримется правительством спокойно. В первом случае это будет признано заслугой, в противном – спишут на капусту Азарова и сезонность. Однако чем дальше, тем более инфляция будет становиться для правительства или Гидрой, которой нужно рубить головы, или пластиковым щитом, которым можно защититься и от камней оппозиции, и макроэкономических сентенций Президента. Административные мачете для обрубания инфляционных щупалец уже затачивают, например в проекте правительственного постановления «Об утверждении Порядка формирования цен производителей продовольственных товаров относительно которых внедрена государственная регуляция ". Если раньше государственные органы ограничивались установлением лимита на розничные надбавки, то теперь ценовая инспекция будет иметь право на рентгеноскопию всего процесса ценообразования, на продтовары, особенно на уровне оптовой торговли. Похоже, есть таки что-то общее между правительствами Януковича и Тимошенко – это подозрение в том, что именно оптовики является рассадниками инфляционных возбудителей, и именно на этом уровне это инфляционноопасная среда должна быть продезинфицирована.

Оплата населением жилищно-коммунальных услуг. Снизится ли в январе уровень проплаты населением коммунальных услуг? Возможно - по двум причинам. Первая скорее организационно-техническая – толпы в отделениях Сбербанка у многих отбили желание выстаивать очереди, чтоб оплатить коммунальные счета. Вторая является моральной – зачем отдавать за услуги «живые» деньги, если их, как бы не заверяло в обратном Министерство ЖКГ, рано или поздно, но государство позволит оплатить за счет сбережений.

Сколько денег осталось на казначейском счете? Статистика остатков средств на едином казначейском счете (ЕКС) безотказно обслуживает потребности каждого, кто ее обнародовал. Ее можно повернуть любой стороной и подать на брейн-ринг дискуссии под любым соусом. Кто-то называет общую сумму остатков, кто-то ограничивается общим фондом, кто-то принимает во внимание городские бюджеты, кто-то – нет… Однако, когда Регионы утверждают, что выплата сбережений финансируется преимущественно за счет средств, аккумулированных на ЕКС в прошлом году, подтверждение или опровержение этого упрека с цифрами в руках заинтересовало бы и более широкую аудиторию. Основной поток налоговых поступлений идет в бюджет в последней декаде месяца, в то время как по состоянию на 20-те числа Сбербанк получил уже около двух миллиардов гривен – в долларовом эквиваленте. Симптоматично – Азаров выходил на Ирландскую биржу с евробондом, чтоб Тимошенко отдала их на выплату сбережений?

Какова доля социальных трансфертов в доходах населения? Вопрос сверхважен - мы, в макроэкономическом измерении, превращаемся в нацию иждивенцев или таки стремимся не зависеть от доброй тети или дяди на Грушевского или Банковой и зарабатываем на достойную жизнь сами? В прошлом году доля социальных трансфертов и помощи в доходах населения составила 38,8 процента, что на 0,4 процентных пункта ниже, чем в 2006 году. Пик зависимости от правительственной помощи был зафиксирован в 2004 году, после уже упоминавшегося пенсионного фейерверка, и составил 41 процент.

А какими трансфертнозависимыми станем мы в настоящее время, после обильного дождя правительственных щедрот, что Ниагарой пролился из бюджета-2008?

Вы заметили, что кадровые изменения совсем не зацепили Госкомстат? Должностные лица на Эспланадной – как на заклании.

На тот случай, если статистика начнет говорить не то, что от нее хотят услышать?..

Станислав Голубенко