Порошенко осуществил первую рабочую поездку на Донбасс

В Центре Антитеррористической операции Президент принял рапорт генерала В.Муженко о том, что сегодня в 18:30 завершилась операция по установке на границе режима обороны. Президент отдал приказ: «Переходим к следующей фазе мирного плана - установление режима контроля над государственной границей», говорится в сообщении пресс-службы президента.Читайте такжеПорошенко объявил о прекращении на неделю боевых действий в зоне АТО

После этого Порошенко отдал приказ о прекращении огня на неделю всеми подразделениями Вооруженных сил, Национальной гвардии и Пограничной службы.

«Украинская армия прекращает огонь! Но это не означает, что мы не дадим отпор в случае агрессии в отношении наших военных, мы будем делать все для защиты территории нашего государства», - заявил Порошенко.

«Вопрос территориальной целостности обсуждению не подлежит!», - подчеркнул Президент.

Также Порошенко передал тепловизоры, бронежилеты и бинокли ночного наблюдения военным и бойцам Нацгвардии, которые служат на блокпостах.Читайте такжеУкраина хочет создать 10-километровую буферную зону вдоль границы с Россией

На встрече с гражданами Донецкой области в городе Святогорск Президент рассказал о мирном плане по урегулированию ситуации в регионе, который был поддержан присутствующим местным населением и переселенцами из Славянска.

Также Глава государства посетил Свято-Успенскую Святогорскую Лавру.