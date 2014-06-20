Порошенко объявит о временном прекращении огня в течение ближайших минут- журналист

18:55, 20 июня 2014
Политика
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Журналист Мустафа Найем сообщил, что президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время объявит о временном прекращении огня.

Фото УНИАН

"Петро Порошенко прямо сейчас находится в штабе АТО в 14 км от Славянска. В течение ближайших минут будет дан приказ о временном прекращении огня", - написал журналист на своей странице в соцсети. 

публикацияMustafa Nayyem.

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