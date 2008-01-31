Волга зарегистрировал партию - 143-ю в Украине
13:42, 31 января 2008Политика
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День рождения СЛС - 8 декабря
Министерство юстиции Украины зарегистрировало новую политическую партию - „Союз Левых Сил”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, это 143-я партия, зарегистрированная в Украине.
Согласно документам, переданным в Министерство юстиции, решение о создании партии было принято учредительным съездом политической партии „Союз Левых Сил” 8 декабря 2007 года.
Председателем политической партии „Союз Левых Сил” избран Василий ВОЛГА.
На основании решения о регистрации Министерством юстиции внесена соответствующая запись в Реестр политических партий.
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