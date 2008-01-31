Волга зарегистрировал партию - 143-ю в Украине

Министерство юстиции Украины зарегистрировало новую политическую партию - „Союз Левых Сил”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, это 143-я партия, зарегистрированная в Украине.

Согласно документам, переданным в Министерство юстиции, решение о создании партии было принято учредительным съездом политической партии „Союз Левых Сил” 8 декабря 2007 года.

Председателем политической партии „Союз Левых Сил” избран Василий ВОЛГА.

На основании решения о регистрации Министерством юстиции внесена соответствующая запись в Реестр политических партий.