Korrespondent.net создал фейк о манипуляции фактами в сюжете ТСН

Скорцов утверждает, что «1+1» использовал «игру в танчики» как доказательство присутствия российских танков на востоке Украины, сообщает Телекритика.

Автор сюжета на «1+1» Виталий Афанасиенко действительно использовал кадры из подмосковного полигона, однако не выдавал их за кадры из Донбасса. Как можно увидеть из сюжета (0.59), журналист использовал это видео как иллюстрацию наличия танков такого типа на вооружении в России и уточнил место и время съемки: «Вот эти танки на День Победы на одном из военных полигонов России. По некоторым данным, в армии соседа таких полторы тысячи».

Korrespondent.net подал это уточнение в конце новости: «В сюжете кадр с танками российского полигона приводится как доказательство участия таких же бронемашин на Донбассе».

Со ссылкой на Korrespondent.net фейк распространила Lenta.ru под заголовком «Украинские СМИ выдали танковую игру за «российское вторжение»». Российское интернет-издание обращает внимание, что во время трансляции кадров с подмосковного полигона не был заменен титр «Донеччина», однако не упоминает о соответствующем уточнении журналиста «1+1» в начитке к сюжету.

Видео, использованное в сюжете ТСН, в мае снял Сергей Карапетян на подмосковном полигоне Алабино, где происходило соревнования страйкболистов. На сохранении в этом полигоне и находятся танки Т-72.

Информацию о якобы лжи «1+1» также сообщили канала Russia Today и РЕН-ТВ и ряд интернет-изданий. Далее она была распространена и на канале LifeNews.

Сегодня, 20 июня, канал «1+1» распространил релиз, в котором выразил возмущение «дискредитацией и клеветой в свой адрес со стороны медиа, принадлежащих беглому олигарху Сергею Курченко».