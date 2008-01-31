Черновецкий до сих пор не подписал Соглашение с УЕФА о проведении Евро-2012

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ до сих пор не подписал Соглашение с УЕФА о проведении финала Чемпионата Евро-2012.

Об этом заявила сегодня во время заседания сессии Киевсовета председатель фракции БЮТ Татьяна МЕЛИХОВА, и это заявление поддержала фракция Блока Виталия Кличко.

Как сообщила Т.МЕЛИХОВА, на существующем соглашении с УЕФА есть лишь одна подпись депутата Киевского городского совета, это подпись председателя профильной комиссии – постоянной комиссии Киевсовета по вопросам семьи, молодежи, спорта и туризма Владимира ФИЛИППОВА. По ее словам, на соглашении также есть печать секретариата Киевсовета, в то время, как должна быть отдельная печать Киевского городского совета. В то же время, подчеркнула Т.МЕЛИХОВА, подписи Киевского городского председателя, который решением Киевсовета уполномочен подписать соглашение с УЕФА, отсутствует.

Как подчеркивается в заявлении, обнародованном Блоком Виталия Кличко, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не подписал данное соглашение, «избегая персональной ответственности».

Как отмечают депутаты фракции, согласно действующему законодательству о местном самоуправлении, исключительно городской председатель заключает от имени территориальной общины, совета и его исполнительного комитета договоры, и согласно законодательству, городской председатель несет персональную ответственность за осуществление предоставленных ему полномочий.

«Городская целевая программа подготовки и проведения в Киеве финальной части Евро-2012 разработана в соответствии с соглашением с принимающим городом финального турнира Чемпионата Европы-2012. Не подписав соглашения, мэр стремится избежать ответственности за выполнение программы», - говорится в заявлении фракции Блока Виталия Кличко. «Действия Киевского городского председателя могут привести к признанию недействительным Соглашения УЕФА с принимающим городом», - подчеркивается в документе.

В то же время, присутствующий на заседании сессии первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО сообщил депутатам, что мэр еще просто не успел подписать данное соглашение, и, как только выйдет с больничного, сделает это.