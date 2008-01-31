Ющенко сосватал Тимошенко еще одну проблему

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает за 8 месяцев текущего года ликвидировать задолженность по заработной плате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на встрече с профсоюзами.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что правительство, власть на местах, работодатели, профсоюзы должны объединить свои усилия над общим планом действий по решению этого вопроса.

Он отметил, что существующая задолженность в 700 млн. грн. это лишь 4% от фонда заработной платы в целом. В.ЮЩЕНКО считает, что это не столько проблема финансов, сколько проблема ответственности и внимания со стороны власти.