Ющенко сосватал Тимошенко еще одну проблему
13:23, 31 января 2008Политика
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Профсоюзы помогут разработать план
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает за 8 месяцев текущего года ликвидировать задолженность по заработной плате.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на встрече с профсоюзами.
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что правительство, власть на местах, работодатели, профсоюзы должны объединить свои усилия над общим планом действий по решению этого вопроса.
Он отметил, что существующая задолженность в 700 млн. грн. это лишь 4% от фонда заработной платы в целом. В.ЮЩЕНКО считает, что это не столько проблема финансов, сколько проблема ответственности и внимания со стороны власти.
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