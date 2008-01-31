Винский продаст все, что не сможет контролировать

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ рассматривает приватизацию транспортных предприятий как форму борьбы с коррупцией в отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

“Приватизация объектов будет осуществляться как форма борьбы с коррупцией”, - отметил министр.

При этом, по словам И.ВИНСКОГО, приватизацией будет заниматься не Минтранссвязи, оно будет только готовить предприятия и передавать их Фонду госимущества.

“Если мы увидим, что в определенной сфере мы не в состоянии контролировать ситуацию, мы будем прибегать к более кардинальным вещам, и в первую очередь, будем выходить на прозрачный механизм приватизации. Мы считаем, что если государство не в состоянии обеспечить прозрачность и честность, тогда будем продавать, и пусть частный собственник более эффективно осуществляет это”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

Он сообщил, что министерство будет требовать внести изменения в законодательство при продаже таких объектов, которая, по его словам, должна осуществляться через аукционы.

Министр также отметил, что на следующем заседании правительства соответствующее решение относительно аукционов будет принято.