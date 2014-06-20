В Донецке вооруженные люди захватили админздания шахты - милиция

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.

Так, согласно оперативным сводкам за минувшие сутки, до Петровского райотдела милиции поступило сообщение о том, что неизвестными людьми восторженно админздания шахты №4-21.

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По данному факту открыто уголовное дело по ст. 341 УК (захват государственных или общественных зданий). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - 3 года лишения свободы.