В Донецке вооруженные люди захватили админздания шахты - милиция
15:03, 20 июня 2014Политика
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В Донецке вооруженные люди захватили административные здания шахты №4-21.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.
Так, согласно оперативным сводкам за минувшие сутки, до Петровского райотдела милиции поступило сообщение о том, что неизвестными людьми восторженно админздания шахты №4-21.
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По данному факту открыто уголовное дело по ст. 341 УК (захват государственных или общественных зданий). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - 3 года лишения свободы.
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