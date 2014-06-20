Кошулинский закрыл заседание Рады и предупредил об опасности 22 июня

Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил, что следующее заседание ВР начнется в 10.00 1 июля.

Читайте такжеРада повысила минимальную пенсию семьям военных в случае потери кормильцаКроме того, обращаясь к депутатам, Кошулинский выразил мнение, что дата 22 июня террористами может быть использована для активизации действий. В связи с этим он призвал депутатов активно работать со своими избирателями.