Кошулинский закрыл заседание Рады и предупредил об опасности 22 июня
14:17, 20 июня 2014Политика
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Вице-спикер Верховного Совета Руслан Кошулинский закрыл сегодняшнее заседание парламента.
Сегодняшнее заседание Рады закрыто / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил, что следующее заседание ВР начнется в 10.00 1 июля.
Читайте такжеРада повысила минимальную пенсию семьям военных в случае потери кормильцаКроме того, обращаясь к депутатам, Кошулинский выразил мнение, что дата 22 июня террористами может быть использована для активизации действий. В связи с этим он призвал депутатов активно работать со своими избирателями.
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