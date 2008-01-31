Ющенко дал интервью информагентству AFP

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал интервью информационному агентству «Франс-пресс» (Франция).

Как сообщили УНАН в пресс-службе главы государства, главные темы интервью – вступление Украины в ВТО, евроатлантическая интеграция нашего государства и перспективы присоединения к Плану действий относительно членства в НАТО, ситуация в парламенте, украинско-российские отношения, вопросы газового рынка.

Бесспорно, отметил Президент, вступление в ВТО можно считать историческим для Украины событием. «Это, возможно, первый пример того, как Украина и формально, и де-юре интегрируется в западный мир», – сказал он, напомнив, что, по оценкам экспертов, присоединение к этой организации обеспечит Украине ежегодный прирост ВВП 1,5 – 1,7%. В.ЮЩЕНКО отметил, что речь идет , в частности, об «активизации экономических отношений», более интенсивной инвестиционной составляющей, получении статуса субъекта единого международного права. «Это абсолютно практическая миссия», – сказал Президент.

Интервью провела Анна ЦУКАНОВА, которая с 2006 года возглавляет киевское представительство «Франс-пресс».

Интервью будет опубликовано в четверг, 31 января.

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