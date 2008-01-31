Регионалы ответили БЮТу, что ходят в Раду, а не в начальную школу

Нардеп от Партии регионов Анна Герман считает предложения народного депутата от БЮТ Андрея Портнова рекомендовать ВР принять изменения к Регламенту, в соответствии с которыми руководитель фракции обязан будет докладывать о причинах отсутствия его депутатов на заседании, детским лепетом.

«Парламент - это не начальная школа. И в Парламенте должны работать ответственные люди, серьезные, солидные, имеющие свою позицию, отвечающие за себя. И не нужно делать какие-то переклички, как в классе. Это все несерьезно, - приводит сайт ПР комментарий Герман ИМК. - И причина тут в другом - нужно делать так, чтобы коалиция расширялась, чтобы больше депутатов входили в ее состав и чтобы она существовала и далее де-факто. А эти полицейские методы и какое-то плутовство относительно одного дня голосования - это не идет серьезным людям и политическим силам. И это не туда дорога», - подчеркнула Анна Герман.