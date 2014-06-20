В оккупированном Крыму появилась военная полиция РФ

08:58, 20 июня 2014
Политика
1 0

С19 июня в аннексированном Крыму начали работу подразделения военной полиции Минобороны Российской Федерации. 

В Крыму появилась военная полиция РФ / i-korotchenko.livehournal.com

Как сообщил начальник главного управления военной полиции Минобороны России полковник Игорь Сидоркевич, российский президент Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий деятельность военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации в феврале текущего года.

Об этом пишет Крым.Реалии.

«На сегодняшний день можно констатировать, что военная полиция Минобороны на полуострове Крым приступила к выполнению поставленных задач… Я выражаю уверенность, что военная полиция достойно справится с поставленными задачами», — сказал Сидоркевич.

По его словам, орган призван защищать права военнослужащих, гражданского персонала, обеспечивать в вооруженных силах законность, правопорядок, воинскую дисциплину, а также безопасность дорожного движения и охрану армейских объектов.

Он также сообщил, что с 1 июня текущего года переформированы военная комендатура и военная автомобильная инспекция в  Севастополе, а также сформированы военные комендатуры и военные автомобильные инспекции в Симферополе и Феодосии.

Читайте такжеВ Крыму увеличились потоки наркотиков

Для укомплектования этих подразделений, как утверждает российский чиновник, в первую очередь рассматривались военные, проходящие службу в подразделениях правопорядка Вооруженных сил Украины, дислоцированных в Крыму и изъявивших желание служить в России.

Он отметил, что всего были рассмотрены кандидатуры более 120 военнослужащих, но отобраны лишь 60.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter