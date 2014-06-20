В оккупированном Крыму появилась военная полиция РФ

Как сообщил начальник главного управления военной полиции Минобороны России полковник Игорь Сидоркевич, российский президент Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий деятельность военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации в феврале текущего года.

Об этом пишет Крым.Реалии.

«На сегодняшний день можно констатировать, что военная полиция Минобороны на полуострове Крым приступила к выполнению поставленных задач… Я выражаю уверенность, что военная полиция достойно справится с поставленными задачами», — сказал Сидоркевич.

По его словам, орган призван защищать права военнослужащих, гражданского персонала, обеспечивать в вооруженных силах законность, правопорядок, воинскую дисциплину, а также безопасность дорожного движения и охрану армейских объектов.

Он также сообщил, что с 1 июня текущего года переформированы военная комендатура и военная автомобильная инспекция в Севастополе, а также сформированы военные комендатуры и военные автомобильные инспекции в Симферополе и Феодосии.

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Для укомплектования этих подразделений, как утверждает российский чиновник, в первую очередь рассматривались военные, проходящие службу в подразделениях правопорядка Вооруженных сил Украины, дислоцированных в Крыму и изъявивших желание служить в России.

Он отметил, что всего были рассмотрены кандидатуры более 120 военнослужащих, но отобраны лишь 60.