Верховный Суд поставил точку в деле о гречке Черновецкого
Решение принято сегодня
Верховный Суд Украины признал правомерным закрытие Генеральной прокуратурой уголовного дела, возбужденного прокуратурой столицы по иску гражданина Виктора СПИРИДОНОВА по факту подкупа избирателей Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ на выборах Киевского городского председателя в 2006 году.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня вынесла коллегия судей Палаты по уголовным делам Верховного Суда Украины.
Как указывается в постановлении, «кассационную жалобу СПИРИДОНОВА В.К. оставить без удовлетворения. Постановление Печерского районного суда г. Киева, а также постановление следователя Генеральной прокуратуры Украины о закрытии уголовного дела и постановление Апелляционного суда г. Киева оставить без изменений».
В.СПИРИДОНОВ, обращаясь с кассационной жалобой в Верховный Суд Украины, просил признать незаконным постановление Генпрокуратуры о закрытии уголовного дела.
Представитель интересов В.СПИРИДОНОВА в суде Валерий КАРПУНЦОВ заметил, что они снова будут собирать материалы и обращаться в прокуратуру г. Киева по этому же поводу.
Как сообщал УНИАН, уголовное дело по фактам подкупа избирателей в пользу Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО было возбуждено заместителем прокурора Киева 3 апреля 2006 года. Дело было возбуждено по признакам преступления относительно препятствования свободному осуществлению гражданами Украины своего избирательного права, совмещенного с подкупом избирателей (ч.1 ст.157 Уголовного кодекса Украины). Позже дело было вытребовано и закрыто Генеральной прокуратурой Украины.
29 ноября 2007 года ВСУ обязал Генпрокуратуру предоставить материалы о возбуждении этого уголовного дела и постановление Генпрокуратуры о его закрытии. Таким образом, Верховный Суд удовлетворил ходатайство гражданина В.СПИРИДОНОВА по его кассационной жалобе на решение Печерского райсуда столицы и Апелляционного суда.
В.СПИРИДОНОВ обжаловал закрытие уголовного дела в Печерском районном суде и Апелляционном суде.