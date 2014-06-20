Меркель приветствует прямые контакты Порошенко и Путина

Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт по итогам телефонных разговоров, которые Меркель провела с Порошенко и президентом Франции Франсуа Олландом, передает РБК.

Канцлер уверена, что "только совместными усилиями можно достичь столь необходимой деэскалации" обстановки на юго-востоке Украины, сказал Зайберт.

По его словам, Меркель считает, что Россия должна "использовать свое влияние" на сторонников федерализации в целях прекращения насилия на востоке соседней республики.

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Меркель и Порошенко едины во мнении, что РФ нужно "эффективно контролировать границу с Украиной", добавил представитель правительства ФРГ.

Как сообщил ранее Елисейский дворец, сегодня Меркель и Олланд провели также телефонный разговор с Путиным, обсудив обстановку на Украине и пути деэскалации кризиса в этой стране.

"Франсуа Олланд и Ангела Меркель призвали президента России приложить все необходимые усилия, чтобы оказать влияние на вооруженные группы и как можно скорее достичь прекращения противостояния", - говорится в коммюнике администрации французского лидера.