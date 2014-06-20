Днепропетровщина приняла более 1,5 тысячи переселенцев из Крыма и Донбасса

Об этом сообщила и.о. начальника Департамента социальной защиты Днепропетровской ОГА Виктория Крупская во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1 +1».

«Первая волна переселенцев у нас была с аннексированной территории Крыма и города Севастополя с марта месяца, на сегодня у нас таких более 500 человек», - сообщила она.

«Вторая волна переселенцев, с мая месяца, с восточных регионов Донецкой и Луганской областей, районов проведения АТО. На сегодня у нас более тысячи человек с восточных регионов», - добавила Крупская.

«Мы максимально стараемся создать условия для этих людей», - заверила она.

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«У нас создан областной координационный центр и также созданы аналогичные центры во всех городах Днепропетровской области, к которым привлечены волонтеры, общественные организации и все соответствующие службы и структуры по направлениям, и медики, и социальные работники, и работники центра занятости, работают психологи. Предоставляется вся необходимая помощь», - сообщила и.о. начальника Департамента социальной защиты Днепропетровской ОГА.