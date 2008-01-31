Кильчицкая заявила, что уже собирает папочку в рай

В ходе очередного интернет-чата заместитель киевского мэра Ирэна Кильчицкая опять позабавила аудиторию всемирной сети.

Так, на вопрос, не возникало ли у нее желание продать хоть одну из своих машин, а вырученные деньги передать для онкобольных детей, Кильчицкая парировала:

"Для того, чтобы передать деньги для больных и нищих, как детей, так и взрослых, у меня нет необходимости продавать машины. Я достаточно трачу средств на благотворительность. Все подшиваю в папку, с которой собираюсь отправляться в рай".

Вопрос, которым рассчитывали упрекнуть и пристыдить богачей из команды Черновецкого, не попал в цель. Очевидно, человек, который ставил этот вопрос, не знал главного:

"Мне практически не бывает стыдно", - уточнила в ходе чата на "Лиге" Кильчицкая.

ТаблоID