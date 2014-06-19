ВР приняла закон относительно долгосрочного пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 253 народных депутата из 328 зарегистрированных в сессионном зале.

В законе, в частности, определяется, что иностранцы и лица без гражданства, которые прибыли в Украину для осуществления культурной, научной, образовательной, деятельности на основаниях и в порядке, установленных международными договорами Украины или специальными программами, спортсмены, которые приобрели профессиональный статус (раньше норма о спортсменах отсутствовала - УНИАН), а также иностранцы и лица без гражданства, которые прибыли в Украину с целью участия в международных и региональных волонтерских программах или участия в деятельности волонтерских организаций, зарегистрированных в Украине в установленном порядке, и получили вид на временное жительство, считаются на законных основаниях находящимися на территории Украины на период такой деятельности.Читайте такжеВ «Борисполе» россиянин попросил статус беженца - ГПСУ

Кроме того, закон дополняется нормой, согласно которой основанием для выдачи вида на временное жительство в случае, предусмотренном частью четвертой статьи 4 данного Закона, является заявление иностранца или лица без гражданства, действительный полис медицинского страхования, разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства (кроме иностранцев и лиц без гражданства, которые согласно законодательству Украины имеют право на трудоустройство без получения такого разрешения) и обязательства работодателя сообщить в центральные органы исполнительной власти, которые обеспечивают реализацию государственной политики в сферах миграции, занятости населения и трудовой миграции, о досрочном расторжении или прекращении трудового договора (контракта) с таким иностранцем или лицом без гражданства.

Для иностранцев и лиц без гражданства, трудоустройство которых в соответствии с законодательством Украины осуществляется без разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства, вместо такого разрешения подается трудовой договор (контракт), а для лиц, которые имеют статус зарубежного украинца – трудовой договор (контракт) и удостоверение зарубежного украинца.

Также определяется, что основанием для выдачи вида на временное жительство в случае, предусмотренном частью десятой статьи 4 данного Закона, является заявление иностранца или лица без гражданства, действительный полис медицинского страхования, представление соответствующего государственного органа, ответственного за выполнение культурных, образовательных, научных, спортивных (раньше норма о спортивных программах отсутствовала - УНИАН), волонтерских программ, для участия в которых иностранец или лицо без гражданства прибыли в Украину, или волонтерской организации и копия свидетельства о государственной регистрации такой организации.