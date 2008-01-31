Закон об особенностях увольнения депутатов-совместителей - неконституционый

Конституционный Суд Украины признал полностью неконституционным закон об особенностях освобождения от должностей лиц, которые совмещают депутатство с другой работой.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было объявлено сегодня Конституционным Судом по предоставлению 52 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины Закона «Об особенностях освобождения от должностей лиц, которые совмещают депутатский мандат с другими видами деятельности" от 8 июля 2005 года и конституционным представлением 89 народных депутатов об официальном толковании положений пункта 2 части 2 статьи 90 Конституции Украины, статьи 5 Закона Украины «Об особенностях освобождения от должностей лиц, которые совмещают депутатский мандат с другими видами деятельности».

КС объединил оба представления в одно конституционное производство.

Суд пришел к заключению, что по своему содержанию закон не отвечает Конституции Украины относительно защиты конституционного права человека на труд. Поэтому согласно положению статьи 152 Конституции есть основания для признания его неконституционным полностью.

В решении КС отмечается, что в случае избрания гражданина народным депутатом он должен прекратить свою деятельность, которая является несовместимой с новым статусом. При этом закон безальтернативно возлагает обязательство по выполнению таких действий на определенных субъектов властных полномочий без выяснения позиции избранного народным депутатом.

КС отмечает, что в случае назначения народного депутата на должность, которая является несовместимой с депутатским мандатом, он обязан подать лишь личное заявление о сложении своих полномочий.

При этом, согласно положению ч. 4 ст. 78 Конституции Украины, указанные действия народный депутат обязан осуществить в течение 20 дней. Однако этому обязательству одновременно корреспондирует и право народного депутата на выполнение указанных действий в 20-дневной срок. Потому КС пришел к заключению, что установление в законе срока 15 дней для решения вопроса о несовместимости не отвечает конституционной норме.

КС также отмечает, что положения части 2 ст. 88 Конституции определяют полномочия председателя Верховной Рады как должностного лица и не наделяют это лицо правом ограничивать исполнение народным депутатом его конституционных полномочий, в частности, издавать распоряжение о блокировании действия персональной электронной карточки для голосования этого народного депутата, прекращения начисления ему заработной платы и возмещения других расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий. Исходя из этого, норма закона, которая предусматривает такие действия председателя ВР, противоречит Конституции.

Поскольку КС пришел к заключению о неконституционности, необходимость в официальном толковании норм закона по предоставлению 89 народных депутатов отпала.

Как объяснил судья-докладчик Виктор ШИШКИН, соответствующее решение Суда позволит парламенту делать все возможное, чтобы в будущем «законы не принимались хаотично».

По его словам, Конституция четко определяет, что на протяжении 20 дней депутат должен написать заявление о сложении своих депутатских полномочий в случае его назначения на другую должность. При этом, по словам судьи КС, не от депутата зависит, когда Верховная Рада рассмотрит этот вопрос.

В.ШИШКИН также напомнил, что досрочно прекратить депутатские полномочия можно и путем обращения председателя ВР в суд.

При этом, отметил В.ШИШКИН, председатель парламента не может блокировать карточку народного депутата или подписывать решение о невыдаче зарплаты, независимо от того, написал депутат заявление или нет.