Депутатская работа: непыльный труд за большие деньги

Если бы народных депутатов нанимали на работу по контракту, производительность работы Верховной Рады, пожалуй, была бы гораздо выше нынешней. В парламентах стран Европы, частью которой стремится стать наше государство, работа народных избранников уже давно поставлена на уровень бизнес-процессов. Прозрачное финансирование, открытость и подотчетность парламентариев являются нормой, а не имитацией или исключением из правил. Собственно поэтому, европейский депутат не падает в обморок, если избиратель попросит предоставить его декларацию о доходах, либо отчет о проделанной, за срок своих полномочий, работе. И, учитывая это, интерес граждан ЕС к большой политике в разы ниже, чем в Украине. А сон европейских парламентариев – тихий и спокойный.

В украинском парламенте все совсем наоборот. Прятать и заметать следы – привычное занятие для большинства народных избранников. Информация о доходах и тратах депутатов – почти на уровне государственной тайны. А вот прозрачность работы Верховной Рады часто обратно пропорциональна ее пользе для общества. И политизация украинского общества, при таких условиях, вполне объяснима: люди, нанимающие депутатов на работу, хотят знать, как избранники эту работу выполняют. Ведь, зачастую, с приходом в парламент, вчерашний кандидат начинает говорить о высоком, а делать вещи вполне приземленные. Обещания же, данные во время избирательной кампании, так и остаются слоганами в рекламных буклетах и на билбордах…

Во сколько обходится мандат доверия украинских избирателей – точно знают сами кандидаты в депутаты и спонсоры их избирательных кампаний. В то же время, во сколько налогоплательщикам обойдется пребывание того или иного кандидата в почетном статусе народного избранника, просчитать довольно сложно. Ответственность в сессионном зале – коллективная. И результат такой «ответственности» – расхлебывание обществом последствий от принятых парламентом законов.

Уже несколько недель депутаты Верховной Рады коллективно оттягивают принятие решения о перевыборах парламента. Хотя оснований для назначения досрочной избирательной кампании – более чем достаточно. Главная причина – парламент не пользуется доверием общества. Что, в силу сложившихся обстоятельств, не удивительно.

Работа «на миллион»

Не так давно в СМИ появилась информация, что, по сути, главный сепаратист депутатского корпуса – Олег Царев – с января по май исправно получал зарплату и средства для выполнения депутатских полномочий. При этом коэффициент полезного действия в законодательной работе «избранника», в целом, сводился к нулю: за последние полгода он прогулял 45 пленарных заседаний из 65-ти. Правда, в перерывах между организацией сепаратистских действий на Востоке Украины и проведении президентской кампании, Царев все же успевал не только «мотаться» в Москву за «консультациями», но и регистрироваться на некоторых заседаниях парламента.

К сожалению, эти два десятка раз дорого обошлись налогоплательщикам: на содержание депутата и его помощников только с января по май 2014 года из бюджета утекло более 266 тысяч гривен. Более того, несмотря на то, что 3 июня коллеги Олега Царева по депутатскому корпусу, хоть и не с первой попытки, лишили его неприкосновенности, а также позволили Генеральной прокуратуре арестовать экс-парламентария и привлечь к уголовной ответственности, статуса народного избранника он не лишился. В результате, на сегодняшний день, деньги на его депутатскую деятельность продолжают выделяться.

Причина такого казуса в том, что Царев добровольно не подавал заявления о сложении с себя депутатских полномочий. В этой связи, его коллеги вправе были лишить его мандата, но не статуса. Так как, согласно процедуре, без заявления «по собственному желанию», автоматически, статуса он может лишиться лишь в случае смерти или совершения преступления, по которому есть решение суда. Пока же Олег Царев лишь находится в розыске и под следствием.

Украина в день тратит на депутата среднюю зарплату по стране

Примеру Олега Царева следуют и другие одиозные (и не очень) личности нынешнего парламента. Частота посещений нардепами сессионного зала после Майдана не улучшилась, а деньги налогоплательщиков на зарплаты прогульщиков выделяются исправно.

Так, на содержание и организацию работы одного народного избранника в год уходит около 700 тысяч гривен. В эту сумму, в частности, включена оплата труда (в среднем, 17,4 тысяч гривен в месяц). Кроме этого, каждому парламентарию дополнительно ежемесячно выделяется около 17 тысяч гривен на осуществление депутатской деятельности. Это затраты на покупку рекламных площадей в СМИ и деньги на аренду помещений для встреч с избирателями. Еще около 20 тысяч гривен в месяц выделяется на оплату труда помощникам парламентария. Причем, если учет этих средств не ведется. То есть, если 20 тысяч будут использованы не полностью (непосредственно на оплату труда помощников), то депутат имеет право тратить оставшуюся сумму на свое усмотрение. Что же касается перелетов и прочих затрат на командировки, а также трат на оздоровление, это компенсируется отдельно.

Таким образом, в среднем, один рабочий день одного депутата обходится налогоплательщикам в 2 800 гривен – почти что средняя месячная зарплата налогоплательщика в Украине! При этом, учитывая, как парламентарии посещают свои рабочие места, можно сказать, что деньги простых украинцев выбрасываются на ветер.

Порочная практика прогуливать работу

Парад прогульщиков, традиционно, открывают «дети Семьи» и члены Партии Регионов. Так, Виктор Янукович-младший с начала текущего года накопил уже 61 прогул. Ровно столько же заседаний пропустил и сын экс-премьер-министра Украины – Алексей Азаров. Сын бывшего Генерального прокурора – Артем Пшонка, как и многие, в прошлом влиятельные, регионалы, после 20 января исчез не только из зала заседаний Верховной Рады, но и из страны. Итого – 54 прогула без уважительной причины.

Впрочем, не являются на пленарные заседания не только видные регионалы, а не публичные депутаты-списочники, в основном – бизнесмены ПР или приближенные к оным. Так, рекордсменами в прогулах можно назвать Владимира Мальцева (№ 30 в списке ПР) и Сергея Кия (№33) – соответственно 61 и 64 прогула за последние полгода.

Не жалует парламентский зал своим присутствием и Вячеслав Богуслаев: совладелец «Мотор-Сичи» пропустил 58 пленарных заседаний без уважительных причин. А вот Юрий Иванющенко (также известный как «Юра Енакиевский») прогулял всего 60 заседаний Верховной Рады, но при этом указал, что 17 раз он отсутствовал в силу уважительных причин, впрочем, их не уточняя.

Прогуливать депутатскую работу любят не только бизнесмены из Партии регионов. Внефракционный Константин Жеваго - «элитный прогульщик» еще со времен парламента VI созыва. В VII созыве он продолжает поддерживать эту традицию, и, в итоге, за последние полгода регистрировался на заседания всего 11 раз. При этом 53 раза отсутствовал без каких-либо причин. Впрочем, сегодня его можно увидеть в здании Верховной Рады, но чаще – в кулуарах и буфете, нежели в сессионном зале.

Среди лидеров фракций рекордсменами по прогулам за последние полгода стали главный коммунист страны Петр Симоненко и лидер УДАРа Виталий Кличко – 36 и 21 прогул, соответственно. Лидер фракции ПР Александр Ефремов, который вот-вот может лишиться этой должности и мандата (по представлению ГПУ), без каких-либо причин не явился на работу 16 раз. Меньше всех прогулов зафиксировано у лидера «Батькивщины» Сергея Соболева (отсутствовал на четырех заседаниях) и главного «свободовца» Олега Тягнибока (без уважительных причин не явился на работу три раза).

Депутат поневоле?

Куда лучшую посещаемость, чем прогульщики, демонстрируют депутаты-совместители, которые, по закону, уже давно должны были быть лишены мандатов, а не пользоваться одновременно благами парламентариев и чиновничьих должностей. На сегодняшний день таковых в парламенте 9 человек. Около двух месяцев карточки большинства из этих нарушителей украинского законодательства голосуют в сессионном зале.

Наименьшее число дней, но уже второй раз, пребывает в статусе совместителя представитель «Батькивщины» Геннадий Зубко. С 10 июня он занимает должность Первого заместителя главы Администрации Президента, а до этого, с 27 мая, он успел несколько дней побыть в статусе одного из пяти сменившихся за 1,5 месяца и.о. руководителя Государственного управления делами. В Верховной Раде имеет за плечами 15 рабочих дней в качестве совместителя.

Стаж совместителя у другого депутата от «Батькивщины» - Андрея Сенченко - гораздо больше (66 рабочих дней). Сам Сенченко «предупредил» журналистов, что мандат не отдаст, потому что никогда «не мечтал работать в АП, и эту должность занимает временно». Возможно поэтому, несмотря на занятость в АП, с начала года прогулял всего 17 заседаний Верховной Рады. Более того, посещая парламент, был активным участником голосований.

Не менее продуктивным на двух работах можно назвать и Андрея Пышного, с 19 марта успешно и без последствий для себя совмещающего парламентскую работу с должностью главы правления «Ощадбанка». За последние полгода из 65 пленарных заседаний Верховной Рады он посетил лишь чуть меньше половины – 30 заседаний.

Продолжают совмещать депутатские должности и 5 главы областных государственных администраций (до недавнего времени – 6, но, Ирина Сех 10 июня подала заявление о своем увольнении с поста львовского губернатора).

К слову, коллега Сех – Валерий Лунченко – совмещающий работу парламентария с должностью главы Закарпатской ОДА – будучи уже в статусе совместителя, в соавторстве с другими депутатами подавал законопроект о… невозможности совмещения депутатом своих полномочий! Соответствующий законопроект №2541 был зарегистрирован 14 марта, спустя 12 дней с момента нахождения Лунченко в исполнительной власти.

К слову, в этом проекте закона, в том числе, предлагалось дать возможность Верховной Раде прекращать полномочия депутатов-совместителей досрочно, по решению суда. А не дожидаться добровольного отказа от мандата. Вероятно, сам Лунченко вполне доволен тем, что его законопроект так и не стал законом. Иначе лишиться мандата он мог одним из первых.

А вот крымский мажоритарщик Сергей Брайко давно желает избавиться от депутатского мандата. Со 2 апреля он работает первым заместителем Ялтинского городского головы. И, после аннексии Крыма Россией, возвращаться в депутатское кресло украинского парламента не намерен. По собственным словам совместителя, он уже написал заявление о сложении с себя полномочий народного депутата Украины. Но загвоздка в его «увольнении» в том, что у его бывших коллег по депутатскому корпусу, видимо, нет ни желания ставить этот вопрос на рассмотрение, ни, возможно, голосов для позитивного решения вопроса. Тем не менее, русско-украинскому гражданину и чиновнику Брайко, депутату поневоле, все равно начисляются все выплаты, о которых было сказано выше.

Удобная работа

К слову, часть коммунистов и регионалов (особенно, в рядах крымских мажоритарщиков), хоть и не являются совместителями, но, большую часть времени проживают в оккупированном Крыму, и, по сути, работают в украинском парламенте на благо другого государства. Не забывая, впрочем, периодически появляться в Киеве для того, чтобы забрать зарплату, поскольку на полуострове с украинскими банковскими картами сейчас проблемы.

К примеру, почетный крымчанин и судакчанин, регионал Борис Дейч проголосовал за вхождение Крыма в состав Российской Федерации на псевдореферендуме 16 марта, чего и не скрывал. Тем не менее, сохраняя за собой статус народного депутата Верховной Рады Украины и все, что с этим статусом ему причитается, не видит причин сдавать свой мандат. Несмотря на то, что он пропустил почти все пленарные заседания, 13 мая 2014 года его коллеги по депутатскому корпусу провалили голосование за лишение Дейча депутатских полномочий.

Точно также продолжает развивать «российскую идею» в украинском парламенте и мажоритарщик от Крыма Елена Нетецкая, занимая, до последнего времени, должность секретаря комитета ВР по вопросам европейской интеграции. За последние полгода она присутствовала в зале заседаний всего 18 раз.

А вот крымский депутат-мажоритарщик из Керчи Валентина Лютикова вообще утверждает, что Крыму в составе России будет лучше. В то же время посещает заседания Верховной Рады, лично не брезгуя благами, предоставляемыми ей Украиной.

…На днях Президент Украины Петр Порошенко заявил, что совместителям стоит побыстрее определиться: в каком из кресел им удобнее сидеть. Возможно, визит главы государства в Верховную Раду заставит депутатов быстрее почистить ряды, а многим – карму. К тому же, есть надежда, что большая чистка, в скором времени, ожидает не только совместителей и прогульщиков, но весь украинский парламент.