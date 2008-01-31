НУ-НС подозревает, что прокуратура выполняет заказ Черновецкого

Фракция «Наша Украина - Народная самооборона» выражает протест против попыток безосновательного уголовного преследования представителя НУ-НС, министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как напоминают авторы заявления, 24 января прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО за якобы нанесенные им телесные повреждения Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ. Вместе с тем, утверждают депутаты НУ-НС, “при возбуждении этого дела столичная прокуратура не соблюдала требований статьи 94 Уголовно-процессуального Кодекса Украины”. В частности, как указывают авторы заявления, “в постановлении о возбуждении уголовного дела не указано ни оснований его возбуждения, ни доказательств прямого или непрямого умысла со стороны ЛУЦЕНКО, проигнорированы предоставленные министром внутренних дел пояснения и медицинские документы о нанесении ему телесных повреждений со стороны ЧЕРНОВЕЦКОГО”.

По убеждению фракции НУ-НС, “указанные обстоятельства указывают на то, что безосновательно возбуждая уголовное дело в отношении министра внутренних дел, столичная прокуратура выполняет политический заказ Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО”.

Тенденциозность прокуратуры, по словам депутатов НУ-НС, “подтверждает и тот факт, что она так и не возбудила уголовных дел по многочисленным фактам массового разбазаривания киевского имущества, в первую очередь - столичной земли, что у всех на глазах осуществляет киевская власть. А между тем речь идет об ущербе на миллиарды гривен, нанесенном государству и киевской общине”.

Фракция «Наша Украина - Народная самооборона» расценивает такие выборочные действия прокуратуры как “стремления отомстить Юрию ЛУЦЕНКО за активную позицию в вопросах борьбы с преступностью и коррупцией, в том числе и в Киеве”.