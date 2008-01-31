В ПР думают, что Тимошенко старается сохранить хорошую мину при плохой игре

Партия регионов заявляет, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО осложнило для оппозиции возможность осуществления контроля за действиями власти.

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Партии регионов.

“Вызывает большое сомнение искренность Ю.ТИМОШЕНКО, когда она говорит об открытости власти перед оппозицией. Не далее как 30 января текущего года представители оппозиции не были допущены на заседание Кабинета министров как, в конечном итоге, и журналисты, чего при правительстве В.ЯНУКОВИЧА не случилось ни разу. Правительство ТИМОШЕНКО также закрыло для оппозиции всю информацию, которая касается процесса принятия правительственных решений. И значительно осложнило контроль оппозиции за действиями власти”, - говорится в заявлении.

Партия регионов также комментирует заявление Ю.ТИМОШЕНКО, которое она сделала якобы в интервью телеканалу “Евроньюс” относительно ее готовности объединиться в коалицию с Партией регионов. “Это изменение в риторике лидера БЮТ и главы правительства объясняется не столько готовностью пересмотреть подходы к формированию парламентского большинства, сколько критичностью ситуации, которая складывается в так называемой коалиции демократических сил. Сегодня не нужно быть посвященным в тонкости отношений между коалициантами, чтобы понимать: парламентское большинство оказалось недееспособным. Тем самым подтвердилось предостережение Партии регионов, что игнорирование позиции нашей политической силы при формировании коалиции, а соответственно и правительства, приведет к параличу работы Верховной Рады и исполнительной ветви власти”, - считает Партия регионов.

Партия также заявляет об открытости к диалогу с любой другой силой. “В то же время, мы отвергаем язык ультиматумов как абсолютно неприемлемый в ведении переговоров с партией, которая выиграла досрочные парламентские выборы. Тем более, что условия, на которых Ю.ТИМОШЕНКО якобы готова садиться за «круглый стол» - это, скорее, попытка сохранить хорошую мину при плохой игре, чем готовность серьезно внедрять системные реформы”, - объясняется в заявлении.

“Очевидно, готовность Ю.ТИМОШЕНКО договариваться диктуется пониманием катастрофы, к которой движется ее политическая сила в результате практики политики популизма, направленной на будущие президентские выборы, а не на реальное улучшение состояния в украинской экономике. ТИМОШЕНКО уже понимает, что высокая инфляция и резкий скачок цен в Украине в результате ее авантюрных действий неминуемо приведут к краху иллюзий, которые она создала в сознании многих людей. И здесь ТИМОШЕНКО было бы очень выгодно разделить ответственность за свои действия, в том числе и с Партией регионов. Так мы понимаем суть сигналов, которые поступают со стороны лидера БЮТ”, - считают регионалы.

Как сообщал УНИАН, накануне некоторые СМИ распространили информацию о том, что премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО в интервью европейскому каналу “Евроньюс” не исключила возможного объединения БЮТ и Партии регионов в одной коалиции.

На вопрос, может ли такое произойти, Ю.ТИМОШЕНКО якобы ответила: “Может, но на условиях нашей команды”.

В то же время, в эфирном варианте интервью на телеканале “Евроньюс” такого вопроса не прозвучало.

Комментируя журналистам эту ситуацию 30 января, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что готова сотрудничать с Партией регионов только как с оппозиционной политической силой. Премьер отметила, что она всегда была последовательной в своих действиях. “Я как руководитель правительства и блока буду сотрудничать с Партией регионов как власть и оппозиция”, – сказала она. При этом Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что правящая коалиция уже давно инициировала дискуссию относительно принятия закона об оппозиции, а также о принятии законодательных норм, которые бы позволили сделать Счетную палату эффективным контролирующим механизмом в руках оппозиции.